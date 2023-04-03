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22:23, 3 апреля 2023Россия

Момент взрыва на встрече с военкором Татарским попал на видео

«112» показал кадры из кафе в момент взрыва на встрече с военкором Татарским

Кадр: Telegram-канал «112»

Видео: Telegram-канал «112»

Момент взрыва на встрече с военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин) попал на видео. Кадры из кафе в Санкт-Петербурге опубликовал Telegram-канал «112».

На них видно, как Татарский убирает в коробку подаренную ему статуэтку, в которой, как предполагается, находилась взрывчатка. В этот момент один из участников мероприятия задает вопрос, после чего происходит взрыв.

Ранее 3 апреля МВД показало видео с признанием подозреваемой в убийстве военкора Дарьей Треповой в том, что она принесла в петербургское кафе статуэтку, которая затем была взорвана, в результате чего погиб Татарский и пострадали 32 человека.

Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля, во время творческой встречи с военкором Татарским. По подозрению в теракте была задержана Дарья Трепова.

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Марина Совина
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