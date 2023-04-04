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18:41, 4 апреля 2023Силовые структуры

Дарью Трепову арестовали по делу о теракте в Петербурге

Басманный суд арестовал обвиняемую в теракте в кафе Петербурга Дарью Трепову до 2 июня

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Басманный суд Москвы арестовал Дарью Трепову, обвиняемую в совершении теракта в центре Петербурга, в котором погиб российский военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Она будет находиться в СИЗО до 2 июня 2023 года. Ей предъявили обвинение в совершении теракта и незаконном ношении взрывчатых устройств. Защитой интересов Треповой занимается адвокат Даниил Берман, который на прошлой неделе представлял в суде интересы обвиняемого в госизмене журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича.

По данным СКР, 2 апреля Трепова по указанию кураторов с Украины принесла в кафе в центре Петербурга начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее Татарскому. В результате он погиб, более 40 человек были ранены.

На допросе девушка рассказала, что познакомилась в сети с активистом, который предложил ей переехать в Киев и стать редактором медиаресурса, но для этого необходимо было пройти стажировку, выполнив ряд заданий. Передача бюста со взрывчаткой как раз была одним из них. При этом Трепова утверждает, что не знала, что именно находится в статуэтке.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что преступление было спланировано и организовано с территории Украины. Следователи устанавливают всех участников преступной цепочки — от исполнителей до заказчиков.

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Владимир Шарапов
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