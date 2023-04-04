Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:06, 4 апреля 2023Силовые структуры

СКР предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта

СК России предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта и ношении взрывчатки

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения Дарье Треповой в совершении теракта, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Следователи обвинили Трепову по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку») и части 4 статьи 222.1 («Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой») УК РФ.

По данным следствия, 2 апреля Трепова принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее Татарскому. В результате военкор погиб, более 30 участников творческой встречи были ранены.

По данным СКР, обвиняемая поддерживала взгляды Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что преступление было спланировано и организовано с территории Украины. Следователи устанавливают всех участников преступной цепочки — от исполнителей до заказчиков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
СКР предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта
ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными на двух направлениях в зоне СВО
Создан новый немедикаментозный способ лечения социальной тревожности
Россиян предупредили об уходе с рынка десятков банков
Стали известны дата и место похорон военкора Татарского
МакSим прокомментировала перенос концертов из-за состояния здоровья
Стали известны профессии подрабатывающих текила-герл девушек
Российские войска уничтожили до 225 бойцов ВСУ на одном из направлений
В Кремле анонсировали заседание Путина с членами Совбеза
В суд поступило ходатайство об аресте Дарьи Треповой до 2 июня по делу о теракте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.