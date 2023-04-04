СКР предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта

СК России предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта и ношении взрывчатки

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения Дарье Треповой в совершении теракта, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Следователи обвинили Трепову по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку») и части 4 статьи 222.1 («Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой») УК РФ.

По данным следствия, 2 апреля Трепова принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее Татарскому. В результате военкор погиб, более 30 участников творческой встречи были ранены.

По данным СКР, обвиняемая поддерживала взгляды Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что преступление было спланировано и организовано с территории Украины. Следователи устанавливают всех участников преступной цепочки — от исполнителей до заказчиков.