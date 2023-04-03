Стало известно о купленном Дарьей Треповой авиабилете на дату взрыва в кафе

Подозреваемая в убийстве Татарского купила билет на самолет из Пулково на дату взрыва

Подозреваемая в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарья Трепова собиралась улететь из России. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, девушка купила билет на воскресенье, когда и произошел взрыв. Отмечается, что Трепова не приехала в Пулково. Куда она собиралась улететь, неизвестно.

По данным следствия, 2 апреля в кафе в центре Петербурга произошел взрыв неизвестного устройства. В результате погиб военкор Максим Фомин, работавший под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, более 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее стало известно, что МВД объявило Трепову в розыск. Следствие полагает, что жительница Петербурга Трепова принесла в кафе коробку с бюстом военкора, в который было вмонтировано взрывное устройство.