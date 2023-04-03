Дело о взрыве в кафе Петербурга передали в центральный аппарат СКР

Дело о взрыве в кафе Петербурга, где погиб Татарский, передали в центральный аппарат СКР

Дело по факту взрыва в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, передали для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.

Ход расследования поставлен на контроль главой ведомства Александром Бастрыкиным. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

По данным следствия, 2 апреля в кафе в центре Петербурга произошел взрыв неизвестного устройства. В результате погиб военкор Максим Фомин, работавший под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, более 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее Минздрав заявил о росте числа пострадавших при взрыве в кафе Петербурга до 32 человек. По одной из версий, жительница Петербурга Дарья Трепова принесла в кафе коробку с бюстом военкора, в который было вмонтировано взрывное устройство. Ее объявили в розыск.