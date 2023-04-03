Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:35, 3 апреля 2023Россия

Число пострадавших при взрыве в кафе Петербурга снова возросло

Минздрав заявил о росте числа постарадвших при взрыве в кафе Петербурга до 32 человек

Фото: РИА Новости

Число пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга, при котором погиб военкор Владлен Татарский, возросло до 32 человек. Об этом сообщили в Минздраве, передает РИА Новости

Ранее министерство здравоохранения сообщало о 30 пострадавших при взрыве — 24 из них доставили в больницы российского города, еще шесть человек обратились за помощью самостоятельно после взрыва.

По последним данным министерства, из 32 пострадавших 10 человек находятся в тяжелом состоянии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Эрдоган заявил о закрытых дверях для американского посла в Анкаре
Россиянка побывала в Египте и назвала опасные продукты на шведском столе
Подозреваемая в убийстве Татарского отвергла обвинения
Власти Запорожской области призвали усилить систему ПВО
Назван процент готовых взять ипотеку россиян
Американский профессор предупредил Украину о скрытом потенциале России
Россиянам назвали вакансии с самыми высокими зарплатами
Учительница занялась сексом с сыном своих друзей и попала в тюрьму
Женщины перечислили самые возбуждающие мужские фразы
Опубликованы фотографии подозреваемой в убийстве Татарского
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.