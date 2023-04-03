Число пострадавших при взрыве в кафе Петербурга снова возросло

Минздрав заявил о росте числа постарадвших при взрыве в кафе Петербурга до 32 человек

Число пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга, при котором погиб военкор Владлен Татарский, возросло до 32 человек. Об этом сообщили в Минздраве, передает РИА Новости

Ранее министерство здравоохранения сообщало о 30 пострадавших при взрыве — 24 из них доставили в больницы российского города, еще шесть человек обратились за помощью самостоятельно после взрыва.

По последним данным министерства, из 32 пострадавших 10 человек находятся в тяжелом состоянии.