Число пострадавших при взрыве в петербургском кафе снова возросло

Минздрав России: число пострадавших при взрыве в петербургском кафе выросло до 30 человек

Число пострадавших при взрыве в петербургском кафе выросло до 30 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России.

Отмечается, что 24 пострадавших были доставлены в больницы Санкт-Петербурга. Еще 6 человек обратились за медицинской помощью самостоятельно спустя некоторое время после взрыва.

О происшествии стало известно в воскресенье, 2 апреля. По предварительным данным, бомбу в кафе пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую позже подарила проводившему в заведении встречу военкору Владлену Татарскому.

Следственный комитет России по факту гибели Татарского возбудил уголовное дело по статье «Убийство» УК России.

По предварительной информации, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.