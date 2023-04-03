Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:44, 3 апреля 2023Силовые структуры

МВД объявило в розыск подозреваемую в убийстве Татарского

МВД объявило в розыск Дарью Трепову, подозреваемую во взрыве в кафе, где погиб Татарский

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

МВД объявило в розыск Дарью Трепову, подозреваемую во взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом сообщает ТАСС.

В базе ведомства сказано, что Трепова Дарья Евгеньевна, 16 февраля 1997 года рождения, разыскивается по статье УК РФ.

Ранее Минздрав заявил о росте числа пострадавших при взрыве в кафе Петербурга до 32 человек.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской произошел в воскресенье, 2 апреля. Погиб военный корреспондент Владлен Татарский, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Следствие полагает, что жительница Петербурга Трепова принесла в кафе коробку с бюстом военкора, в который было вмонтировано взрывное устройство.

Кто строит Россию?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Продолжение в новости Подозреваемая в убийстве военкора писала в соцсети про суицид
Последние новости
МВД объявило в розыск подозреваемую в убийстве Татарского
Умер основатель рок-группы Gentle Giant Рэй Шульман
Дзюба ответил на вопрос о новом контракте с «Локомотивом»
Петербурженку Трепову могли использовать втемную для убийства Татарского
Озвучено условие для смены зимней резины на летнюю в Москве
Подозреваемая в убийстве военкора писала в соцсети про суицид
Глава ЮНЕСКО приехала в Киев
Забравшую предполагаемую убийцу военкора Татарского машину объявили в розыск
Мужчина съездил в отпуск и вернулся разбогатевшим
18-летняя дочь Моники Беллуччи прошлась по улице в кружевном бюстгальтере
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.