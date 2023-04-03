МВД объявило в розыск подозреваемую в убийстве Татарского

МВД объявило в розыск Дарью Трепову, подозреваемую во взрыве в кафе, где погиб Татарский

МВД объявило в розыск Дарью Трепову, подозреваемую во взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом сообщает ТАСС.

В базе ведомства сказано, что Трепова Дарья Евгеньевна, 16 февраля 1997 года рождения, разыскивается по статье УК РФ.

Ранее Минздрав заявил о росте числа пострадавших при взрыве в кафе Петербурга до 32 человек.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской произошел в воскресенье, 2 апреля. Погиб военный корреспондент Владлен Татарский, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Следствие полагает, что жительница Петербурга Трепова принесла в кафе коробку с бюстом военкора, в который было вмонтировано взрывное устройство.