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10:17, 3 апреля 2023Силовые структуры

Подозреваемая в убийстве военкора писала в соцсети про суицид

Baza: Трепова, подозреваемая в убийстве Татарского, делилась в соцсети мыслями о суициде
Начало событий в новости МВД объявило в розыск подозреваемую в убийстве Татарского

Фото: @jjoo.ii

Дарья Трепова, разыскиваемая МВД по подозрению в убийстве военкора Владлена Татарского, делилась в соцсети своими мыслями о суициде. Об этом пишет Baza.

В Twitter девушка под ником «Тыковка» писала, что думает о самоубийстве от 20 до 150 раз в день. При этом, она признавалась, что находится на позитиве и умеет справляться со своим состоянием. Также у нее была страница во «ВКонтакте» под именем Офелия Трепова.

Там она писала, что не собирается уезжать из России и про феминизм.

Ранее 3 апреля стало известно, что МВД объявило в розыск Дарью Трепову, подозреваемую во взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский. В базе ведомства сказано, что Трепова Дарья Евгеньевна, 16 февраля 1997 года рождения, разыскивается по статье УК РФ.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской произошел в воскресенье, 2 апреля. Погиб военный корреспондент Владлен Татарский, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Следствие полагает, что жительница Петербурга Трепова принесла в кафе коробку с бюстом военкора, в который было вмонтировано взрывное устройство.

Минздрав заявил о росте числа пострадавших при взрыве в кафе Петербурга до 32 человек.

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Любовь Ширижик
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