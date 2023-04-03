Подозреваемая в убийстве военкора писала в соцсети про суицид

Baza: Трепова, подозреваемая в убийстве Татарского, делилась в соцсети мыслями о суициде

Начало событий в новости МВД объявило в розыск подозреваемую в убийстве Татарского

Дарья Трепова, разыскиваемая МВД по подозрению в убийстве военкора Владлена Татарского, делилась в соцсети своими мыслями о суициде. Об этом пишет Baza.

В Twitter девушка под ником «Тыковка» писала, что думает о самоубийстве от 20 до 150 раз в день. При этом, она признавалась, что находится на позитиве и умеет справляться со своим состоянием. Также у нее была страница во «ВКонтакте» под именем Офелия Трепова.

Там она писала, что не собирается уезжать из России и про феминизм.

Ранее 3 апреля стало известно, что МВД объявило в розыск Дарью Трепову, подозреваемую во взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский. В базе ведомства сказано, что Трепова Дарья Евгеньевна, 16 февраля 1997 года рождения, разыскивается по статье УК РФ.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской произошел в воскресенье, 2 апреля. Погиб военный корреспондент Владлен Татарский, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Следствие полагает, что жительница Петербурга Трепова принесла в кафе коробку с бюстом военкора, в который было вмонтировано взрывное устройство.

Минздрав заявил о росте числа пострадавших при взрыве в кафе Петербурга до 32 человек.