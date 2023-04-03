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07:22, 3 апреля 2023Силовые структуры

Подозреваемая в убийстве Татарского отвергла обвинения

«MK»: подозреваемая в убийстве Татарского после взрыва сообщила друзьям, что ее подставили

Фото: Telegram-канал «Московский комсомолец»

Подозреваемая в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарья Трепова после взрыва в петербургском кафе сообщила подруге Юлие, что ее «подставили». Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

По словам Юлии, весь вечер 2 апреля подозреваемая провела за компьютером. У Треповой было два телефона. Последний раз Дарья написала друзьям около 20:00. Когда Юлия прочитала новость о взрыве, то сама попыталась связаться с подругой.

Трепова ответила не сразу, однако спустя какое-то время последовал «эмоциональный и даже истерический ответ», что «ее подставили». Отмечается, что после этого чат был удален и Дарья перестала выходить на связь.

Ранее в сети появились фотографии Треповой, сделанные утром 2 апреля. Один из снимков был сделан в кафе на Васильевском острове, где подозреваемая встречалась с подругой, второй — в квартире, которую она арендовала.

О взрыве в кафе в Санкт-Петербурге стало известно в воскресенье, 2 апреля. Следственный комитет России по факту гибели военкора возбудил уголовное дело по статье «Убийство» УК России.

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Марина Совина
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