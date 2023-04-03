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06:34, 3 апреля 2023Силовые структуры

Опубликованы фотографии подозреваемой в убийстве Татарского

«МК» опубликовал фотографии подозреваемой в убийстве Татарского, сделанные утром 2 апреля

Фото: Telegram-канал «Московский комсомолец»

В сети появились фотографии подозреваемой в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарьи Треповой, сделанные утром 2 апреля. Снимки опубликованы в Telegram-канале «Московского Комсомольца».

Одна из фотографий была сделана в кафе на Васильевском острове, где Трепова встречалась с подругой, вторая — в квартире, которую она арендовала.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержана подозреваемая в причастности к убийству Татарского. По данным «Интерфакса», у следствия есть основания полагать, что местная жительница Дарья Трепова принесла в кафе коробку с бюстом военкора, в который было вмонтировано взрывное устройство.

О происшествии стало известно в воскресенье, 2 апреля. Следственный комитет России по факту гибели военкора возбудил уголовное дело по статье «Убийство» УК России.

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Марина Совина
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