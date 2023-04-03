В операции по устранению военкора Татарского принимали участие несколько человек

МВД: операция по устранению Татарского была заранее подготовлена и тщательно спланирована

Операция по устранению военного корреспондента Владлена Татарского была заранее подготовлена и тщательно спланирована. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в МВД.

По его данным, в операции участвовали несколько человек. У каждого была своя роль. Сейчас силовики стараются установить всех причастных к трагедии.

Ранее Следственный комитет России (СКР) заявил о задержании Дарьи Треповой, подозреваемой во взрыве в кафе в Санкт-Петербурге. Девушку нашли на съемной квартире.

Как сообщалось ранее, во время мероприятия Трепова подарила военкору бюст, который взорвался. В результате Татарский погиб. МВД объявило девушку в розыск.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Минздрав заявил о росте числа пострадавших при взрыве в кафе Петербурга до 32 человек.