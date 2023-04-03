СКР подтвердил задержание подозреваемой в убийстве военкора Татарского Дарьи Треповой

Следственный комитет России (СКР) заявил о задержании Дарьи Треповой, подозреваемой во взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Фигурантку задержали следователи совместно с оперативными службами. Девушку нашли на съемной квартире.

Как сообщалось ранее, во время мероприятия Трепова подарила военкору бюст, который взорвался. В результате Татарский погиб. МВД объявило девушку в розыск.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Минздрав заявил о росте числа пострадавших при взрыве в кафе Петербурга до 32 человек.