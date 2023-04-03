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11:04, 3 апреля 2023Силовые структуры

Подозреваемую в убийстве Татарского Дарью Трепову задержали в Петербурге

«Фонтанка»: подозреваемую в убийстве Татарского Дарью Трепову задержали в Петербурге
Начало событий в новости СКР подтвердил задержание подозреваемой в убийстве военкора Татарского

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Петербурге правоохранители задержали Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского. Об этом сообщает «Фонтанка».

Девушку нашли на съемной квартире. В Следственном комитете России подтвердили задержание подозреваемой. Ее везут в следователю.

Ранее 3 апреля сообщалось, что МВД объявило в розыск Дарью Трепову.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской произошел в воскресенье, 2 апреля. Погиб военный корреспондент Владлен Татарский, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

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Любовь Ширижик
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