Подозреваемую в убийстве Татарского Дарью Трепову задержали в Петербурге

«Фонтанка»: подозреваемую в убийстве Татарского Дарью Трепову задержали в Петербурге

Начало событий в новости СКР подтвердил задержание подозреваемой в убийстве военкора Татарского

В Петербурге правоохранители задержали Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского. Об этом сообщает «Фонтанка».

Девушку нашли на съемной квартире. В Следственном комитете России подтвердили задержание подозреваемой. Ее везут в следователю.

Ранее 3 апреля сообщалось, что МВД объявило в розыск Дарью Трепову.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской произошел в воскресенье, 2 апреля. Погиб военный корреспондент Владлен Татарский, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.