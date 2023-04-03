Подозреваемая в убийстве Татарского перед взрывом попала на видео

Камера видеонаблюдения сняла, как подозреваемая в убийстве военкора заходит в кафе СПб

Уличная видеокамера сняла момент, когда Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского, заходит в кафе в Петербурге, где позже произошел взрыв. Запись публикует Ruptly.

На кадрах видно, как девушка несет коробку со статуэткой, в которой было вмонтировано взрывное устройство.

Сообщалось, что Трепова подарила военкору бюст, который взорвался. В результате Татарский погиб.

Женщина объявлена в розыск.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Минздрав заявил о росте числа пострадавших при взрыве в кафе Петербурга до 32 человек.