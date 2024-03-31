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14:08, 31 марта 2024Бывший СССР

Глава ГУР Буданов рассказал о выгоде Киева от действий боевиков РДК

Глава ГУР Украины Буданов заявил, что действия РДК против России выгодны Киеву

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Лидер Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Киеву выгодны действия боевиков Русского добровольческого корпуса (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Об этом в воскресенье, 31 марта, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что подразделения подобные РДК могут действовать лишь в приграничных районах России и «не способны дойти до Москвы.» «Для нас очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы на фронте», — заявил Буданов.

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      Владимир Седов
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