Глава ГУР Украины Буданов заявил, что действия РДК против России выгодны Киеву

Лидер Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Киеву выгодны действия боевиков Русского добровольческого корпуса (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Об этом в воскресенье, 31 марта, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что подразделения подобные РДК могут действовать лишь в приграничных районах России и «не способны дойти до Москвы.» «Для нас очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы на фронте», — заявил Буданов.