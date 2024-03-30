Симоньян: боевики РДК перед атакой на Козинку общались на украинском языке

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян предоставила в своем Telegram-канале доказательства присутствия украинских военных в рядах Русского добровольческого корпуса (РДК, запрещенная в России террористическая организация).

Симоньян опубликовала запись с камеры, которую подобрал российский военный. На видео члены ячейки РДК с желтыми повязками на рукавах, означающих принадлежность к Вооруженным силам Украины (ВСУ), разговаривают на украинском языке. На первом ролике боевики стоят в лесу, а на втором — едут в машине.

«Еще кое-что из рубрики "Крайне интересное" оказалось у меня. Вот такой вот "Русский добровольческий корпус" — между собой общаются исключительно на мове. Потому что являются кадровыми украинскими военными», — написала Симоньян, отметив, что съемка была сделана накануне атаки на Козинку в Белгородской области.

20 марта сообщалось, что российские военные полностью зачистили от диверсантов населенный пункт Козинка в Белгородской области. После этого Вооруженные силы России ударили по базе диверсантов в приграничье.