МО РФ: ВС России нанесли удар по пункту дислокации украинских ДРГ в приграничье

Вооруженные силы России нанесли удар по пункту дислокации украинских диверсионно-разведывательных групп в районе, граничащем с Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, на базе наемников в приграничье дислоцировались сами бойцы, а также военная техника.

За несколько дней до начала выборов президента России ВСУ усилили активность при обстрелах российских регионов. Украинские диверсанты предприняли несколько безуспешных попыток проникнуть на территорию страны через Белгородскую и Курскую области.

20 марта российские военные полностью зачистили от диверсантов населенный пункт Козинка.