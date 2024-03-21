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11:19, 21 марта 2024Россия

Российские военные ударили по базе украинских диверсантов в приграничье

МО РФ: ВС России нанесли удар по пункту дислокации украинских ДРГ в приграничье

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли удар по пункту дислокации украинских диверсионно-разведывательных групп в районе, граничащем с Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, на базе наемников в приграничье дислоцировались сами бойцы, а также военная техника.

За несколько дней до начала выборов президента России ВСУ усилили активность при обстрелах российских регионов. Украинские диверсанты предприняли несколько безуспешных попыток проникнуть на территорию страны через Белгородскую и Курскую области.

20 марта российские военные полностью зачистили от диверсантов населенный пункт Козинка.

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      Марк Леонов
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