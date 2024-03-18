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00:15, 18 марта 2024Россия

Путин сравнил членов РДК со власовцами

Путин: к предателям из РДК будут всегда относиться, как будто они вооружены

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент России Владимир Путин сравнил членов «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) со власовцами. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что «чем они закончили, хорошо известно». Российский лидер напомнил, что в России нет смертной казни, однако, по его словам, к предателям из РДК будут всегда относиться, как будто они вооружены. Он также подчеркнул, что правоохранители будут выявлять и принимать меры против всех, кто с оружием в руках воюет против России.

Путин добавил, что общая численность четырех групп предателей, типа РДК, составляет 2,5 тысяч человек. По его словам, их бросают в «мясные штурмы». При этом, отметил глава государства, потери членов РДК и других таких же корпусов в последних атаках составили 800 человек.

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      Марина Совина
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