В Москве заочно арестовали главу СБУ

В Москве суд заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка по обвинению в теракте

В Москве суд заочно арестовал главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) по обвинению в теракте. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Малюк заявил, что теракт на Крымском мосту, произошедший в октябре 2022 года, организовала СБУ с использованием самодельных взрывных устройств, замаскированных под рулоны тепличной пленки.