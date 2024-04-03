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23:00, 3 апреля 2024Россия

Шойгу указал министру обороны Франции на украинский след в теракте в «Крокусе»

МО РФ: Шойгу указал министру обороны Франции на украинский след в теракте
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

В Минобороны России прокомментировали переговоры главы ведомства Сергея Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню, состоявшиеся 3 апреля. Там отметили, что министр указал ему на украинский след в теракте в «Крокус Сити Холле».

Уточняется, что Лекорню пытался настойчиво убедить в непричастности Украины и Запада к произошедшему, перекладывая вину за нападение на ИГИЛ (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

«Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», — цитирует Минобороны заявление Шойгу.

Глава ведомства подчеркнул, что расследование будет доведено до конца, а все причастные понесут ответственность.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню во время разговора с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу решительно осудил теракт, а также выразил солидарность с семьями пострадавших. Глава ведомства заявил, что у страны нет данных о связи теракта с Украиной.

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      Марина Совина
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