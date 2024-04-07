В ДНР назвали террористов из «Крокуса» хорошо подготовленными наемниками

Советник главы ДНР Гагин: напавшие на «Крокус» были подготовленными наемниками

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин назвал террористов, напавших на «Крокус Сити Холл» 22 марта, хорошо подготовленными наемниками. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, эти люди не в первый раз держали в руках оружие, вероятно, имели некий боевой опыт. «Это не инициативщики — это наемники, действовали они действительно профессионально. То есть у них была военная подготовка», — сказал чиновник.

Гагин добавил, что это не спецназ, но у террористов был опыт расправ над людьми. Возможно, они это делали в ИГИЛ (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), или же в Сирии, в Африке или в других местах, где можно получить такие навыки, допустил Гагин.

Он подчеркнул, что исполнители теракта были выбраны не случайно. Организаторами же выступили украинские службы, уверен советник.

Гагин отметил, что на это указывает намерение террористов скрыться на Украине через некий коридор, который им обещали предоставить в определенном месте. Он полагает, что на территории республики боевики ожидали получить свое вознаграждение.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что истинные организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье — это официальные лица Украины. По его словам, организаторы пока «прячутся в тени ИГ».