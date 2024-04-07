Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:54, 7 апреля 2024Силовые структуры

Напавшие на «Крокус» террористы раскрыли личность координатора

Напавшие на «Крокус Сити Холл» террористы раскрыли личность своего координатора

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Обвиняемые по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» раскрыли личность координатора, который обозначил им место атаки и пути отхода к границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что его имя они назвали в ходе допроса.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил об абсурдности обвинений в адрес Украины о ее причастности к теракту в «Крокусе».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу по посетителям. Впоследствии террористы скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Напавшие на «Крокус» террористы раскрыли личность координатора

      Главный тренер «Спартака» отреагировал на информацию о возможной отставке

      Во Владивостоке загорелся уникальный ледокол

      Советник Кучмы обратился к Зеленскому из-за скандала с сиротой

      Республиканцы поставили Украину в один ряд с остальными противниками США

      Эксперты МАГАТЭ подтвердили не менее трех прямых попаданий по ЗАЭС

      В Оренбургской области река начала выходить из берегов

      Стало известно о взрывах в Одесской области

      На Украине назвали причину больших потерь ВСУ в Донбассе

      У Часова Яра ликвидировали элитный отряд спецназа ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше