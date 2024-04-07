Напавшие на «Крокус» террористы раскрыли личность координатора

Напавшие на «Крокус Сити Холл» террористы раскрыли личность своего координатора

Обвиняемые по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» раскрыли личность координатора, который обозначил им место атаки и пути отхода к границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что его имя они назвали в ходе допроса.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил об абсурдности обвинений в адрес Украины о ее причастности к теракту в «Крокусе».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу по посетителям. Впоследствии террористы скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области.