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18:50, 7 апреля 2024Бывший СССР

На Украине назвали абсурдными обвинения в причастности к теракту в «Крокусе»

Глава ГУР Буданов назвал абсурдными обвинения в причастности Киева к терактам

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Любые обвинения в адрес Украины о ее причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» — абсолютно абсурдны. Об этом заявил в интервью немецкому телеканалу ARD руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

В частности, глава ГУР отметил, что у следователей нет никаких доказательств, связывающих исполнителей атаки с Киевом. По его мнению, таким образом Кремль пытается еще больше консолидировать ненависть к Украине на территории России. Оценивая количество россиян, поддерживающих проведение специальной военной операции, Буданов назвал долю в 70 процентов.

Также глава ГУР заявил, что украинские власти не имеют отношения к организации взрывов на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

«Я более чем уверен, что никто из чиновников на Украине не мог иметь к этому никакого отношения. И мне достоверно известно, что такие приказы ни одной службе не отдавались», — заключил Буданов.

Ранее Буданов признал, что Крымский мост хорошо охраняется и обороняется. Вместе с тем, он отметил, что над этим вопросом работают его коллеги из ГУР, намекнув таким образом на возможность новых атак на сооружение.

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      Олег Давыдов
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