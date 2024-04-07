На Украине признали хорошую защищенность Крымского моста

Буданов признал, что Киев не сможет уничтожить Крымский мост из-за защищенности

Крымский мост остается приоритетной целью Украины, но при этом он достаточно хорошо защищен. Это в интервью немецкому телеканалу ARD признал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Крымский мост хорошо охраняется и обороняется. Но над этим вопросом мы сейчас работаем», — заявил глава ГУР, намекнув таким образом на возможность новых атак на сооружение.

Телеканал уточнил, что именно благодаря Буданову проводятся систематические атаки на суда Черноморского флота. При этом одной из задач атак именно на мост является нарушение логистики поставок, в том числе на нужды Вооруженных сил России.

В том же интервью Буданов заявил, что Россия начнет наступление на украинские позиции в конце весны или в начале лета 2024 года. По данным украинской разведки, ВС РФ могут подойти ближе к населенному пункту Часов Яр, а также начнут стратегическое продвижение в сторону города Покровска.