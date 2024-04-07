На Украине назвали сроки российского наступления

Буданов: Россия начнет наступление в конце весны или в начале лета

Россия начнет наступление на украинские позиции в конце весны или в начале лета 2024 года. Об этом в интервью немецкому телеканалу ARD заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), указавший не только сроки, но и основные направления атаки ВС РФ.

«Мы ожидаем активизации наступательных действий России в конце весны и начале лета. Особенно в районе Донбасса, — заявил Буданов. — Они продвинутся немного ближе к населенному пункту Часов Яр, а также двинутся в сторону города Покровска».

Он добавил, что до момента начала наступления не ожидает каких-либо серьезных изменений на фронте. Сложившуюся для Украины ситуацию он назвал сложной, но находящейся под контролем. Кроме того, Буданов считает возможным и ответное украинское наступление до конца 2024 года.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис предсказал взятие Россией Часова Яра. По его словам, оно может оказаться трудным и затяжным, но после преодоления сопротивления Вооруженных сил Украины обвал произойдет быстро.