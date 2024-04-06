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16:27, 6 апреля 2024Мир

В Британии предсказали взятие Россией Часова Яра

Британский эксперт Меркурис: Россия может пробить оборону ВСУ и взять Часов Яр

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские военные могут взять Часов Яр. Такой развитие событий предсказал британский эксперт Александр Меркурис, сообщает РИА Новости.

«События сейчас происходят все более быстрыми темпами, так что за последние пару дней мы получили сообщения о том, что русские войска достигли ворот Часова Яра», — рассказал он

По словам Меркуриса, взятие города может быть трудным и затяжным, но когда русские пробьют оборону, обвал произойдет быстро. Он подчеркнул, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет трудно перебрасывать войска на этот участок фронта из-за канала, поэтому они станут очень уязвимы для атак БПЛА, артиллерийских систем и даже самолетов.

«Так или иначе, русские прибыли к воротам этого микрорайона», — заключил он.

Ранее Меркурис заявил, что российская армия стремительно продвигается на запад Украины. Он отметил, что по мере прорыва обороны ВСУ, продвижение России становится быстрее.

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      Виктория Кондратьева
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