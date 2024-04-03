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11:29, 3 апреля 2024Мир

В Великобритании отметили стремительное продвижение России на Украине

Британский аналитик Меркурис: РФ стремительно продвигается на запад на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия стала стремительно продвигаться на Украине в западном направлении. Об этом на своем авторском YouTube-канале сообщил британский аналитик Александр Меркурис.

«По мере прорыва каждой ужасно спроектированной украинской линии обороны российскими военными, их продвижение постепенно становится быстрее», — отметил военный эксперт.

Меркурис подчеркнул, что украинцы не успели возвести достаточно надежные фортификационные сооружения, из-за чего стали возможны успехи российских военных.

Ранее Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как промышленный и экономический центр. По его словам, без Харькова потенциал Украины будет намного меньше.

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      Виктория Кондратьева
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