Меркурис: Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр

Харьков перестал существовать как промышленный и экономический центр. Без него Украина намного слабее, рассказал британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.

«К моменту государственного переворота в 2014 году Харьков был богатейшим городом Украины. Тот факт, что город "выключили", — это существенный удар по всей экономике страны», — подчеркнул аналитик.

Он уточнил, что без Харькова потенциал Украины будет намного меньше. Меркурис также уточнил, что Российская армия ликвидировала большую часть стратегических предприятий крупного населенного пункта. Многие заводы остановились и не функционируют.

Местные власти также признают, что Харьков больше не является промышленным центром республики, резюмировал Меркурис.

Ранее экс-генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что Киеву нужно подготовить жилые дома в Харькове к обороне, превратив их в крепости.

Также ранее стало известно, что ВСУ создают буферную зону безопасности от пророссийски настроенного населения в Харьковской области. Радикалы чаще всего заселяются в дома и квартиры мирных граждан.