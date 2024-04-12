МИД Таджикистана призвал не допускать пытки подозреваемых в теракте в «Крокусе»

МИД Таджикистана: пытки при расследовании теракта в «Крокусе» недопустимы

Российские правоохранители не должны использовать пытки для расследовании теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом заявил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, его слова передает Asia-Plus.

«Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта c применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима. Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна», — заявил Мухриддин.

По его словам, в отношении граждан Таджикистана нельзя допустить появления в медиапространстве стран СНГ атмосферы ненависти, ксенофобии и расизма.

Ранее стало известно, что Таджикистан обсудил с Ираном рост участия этнических таджиков в боевой деятельности группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

