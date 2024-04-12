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15:48, 12 апреля 2024Бывший СССР

В Таджикистане призвали наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»

Мухриддин: наказание за «Крокус» должны понести все причастные
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Bai Xueqi / Globallookpress.com

Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил, что республика ожидает беспристрастного и справедливого следствия по теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Его слова приводит «Sputnik Таджикистан».

«Наказание должны понести все: и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики этого ужасающего преступления», — призвал Мухриддин на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое прошло в Минске.

При этом глава дипведомства подчеркнул, что недопустимо создавать на пространстве СНГ негативный образ таджиков.

Также Мухриддин отметил, что для расследования теракта в «Крокусе» российские правоохранители не должны использовать пытки.

1 апреля стало известно, что Таджикистан обсудил с Ираном рост участия этнических таджиков в боевой деятельности группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Душанбе и Тегеран обсудили проблемы безопасности в связи с терактами в иранской провинции Керман и в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

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      Варвара Кошечкина
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