Таджикистан обеспокоился ростом участия своих граждан в ИГИЛ

Душанбе обсудил с Тегераном рост участия таджиков в ИГ после теракта в «Крокусе»

Таджикистан обсудил с Ираном рост участия этнических таджиков в боевой деятельности группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник в Таджикистане.

Уточняется, что Душанбе и Тегеран обсудили проблемы безопасности в связи с терактами в иранской провинции Керман и в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. В обоих нападениях принимали участие граждане Таджикистана. Как отмечают эксперты по безопасности, это связано с активной вербовкой ИГ жителей обедневшей бывшей советской республики.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько вооруженных мужчин зашли в здание и открыли огонь по посетителям. После этого террористы подожгли концертный зал и покинули «Крокус». Все они были задержаны на следующий день в Брянской области. Решением суда их отправили под арест.

Ранее стало известно о задержании в Таджикистане не менее девяти человек за связи с исполнителями теракта в «Крокусе». Все они проживали в Вахдате.