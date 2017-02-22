Kenzo снарядил моделей на поиски африканской принцессы

Видео: KENZO / YouTube

Французский модный дом Kenzo представил новое видео в поддержку выхода коллекции одежды. Ролик, поучивший название «Музыка — это моя любовница», опубликован на YouTube. По сюжету, герои короткометражки ищут африканскую принцессу, которая в конце исчезает.

Французский модный дом Kenzo был основан в 1970 году японским дизайнером Кензо Такада. Специализируется на выпуске мужской и женской одежды, а также парфюмерии, ювелирных украшений, часов и мебели. В 2009 году в сотрудничестве с компанией Power Plate была выпущена линейка спортивных тренажеров.