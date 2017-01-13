Артисты станцевали в кустах для Kenzo

Видео: KENZO / YouTube

Французский модный дом Kenzo представил видеоролик под названием Club Ark Eternal, посвященный выходу коллекции одежды на новый сезон. Видео опубликовано на YouTube.

Главные герои ролика — артисты, которые танцуют на фоне лесных зарослей. Источником вдохновения для создания видео стала клубная культура, олицетворяющая для представителей марки «мощный источник для борьбы с расизмом, насилием и сексуальным угнетением».

Французский модный дом Kenzo был основан в 1970 году японским дизайнером Кензо Такада. Специализируется на выпуске мужской и женской одежды, а также парфюмерии, ювелирных украшений, часов и мебели.