Kenzo показал одежду для серфинга в Арктике

Французский модный дом Kenzo провел совместный показ мужской и женской осенне-зимних коллекций сезона 2017/2018 годов. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда.

Фото: пресс-служба Kenzo 1 /5

Обе линейки объединены темой субкультуры «арктического серфинга» и совмещают высокий уровень защиты от холода с «урбанистической чувственностью». Все вещи выдержаны в ярких цветах с преобладанием синего и желтого. В принтах использованы тигровые мотивы, клетка и аргайл, а также переосмысленные в духе северного фольклора гавайские элементы.

В коллекциях представлены платья и юбки с лентами, парки-пеплумы, пальто с отсоединяемой подкладкой и одежда для занятий горнолыжным спортом.

Французский модный дом Kenzo был основан в 1970 году японским дизайнером Кензо Такада. Специализируется на выпуске мужской и женской одежды, а также парфюмерии, ювелирных украшений, часов и мебели.