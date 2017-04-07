Kenzo нарядил нигерийскую молодежь в одежду из новой коллекции

Французский модный дом Kenzo запустил новый проект. Съемки проходили в Нсукке, в одной из общин Игбо в Нигерии. Об этом сообщает Harper’s Bazaar.

Одежду из новой коллекции бренда примерили на себя представители местной молодежи. Их засняли во время традиционных ритуалов и церемоний, в том числе конркурсов красоты и праздничных парадов.

Фото: Kenzo 1 /4

Французский модный дом Kenzo был основан в 1970 году японским дизайнером Кензо Такада. Специализируется на выпуске мужской и женской одежды, а также парфюмерии, ювелирных украшений, часов и мебели. В 2009 году в сотрудничестве с компанией Power Plate была выпущена линейка спортивных тренажеров.

В конце февраля модный дом представил новое видео в поддержку выхода коллекции одежды. Ролик, поучивший название «Музыка — это моя любовница». По сюжету, герои короткометражки ищут африканскую принцессу, которая в конце исчезает.