Kenzo показал быт поселения Нсукка

Французский модный дом Kenzo представил видео в поддержку новой рекламной кампании. Ролик опубликован на YouTube. Съемки проходили в нигерийском поселении Нсукка, а героями стали представители местной молодежи. Фильм назвали Gidi Gidi Bụ Ugwu Eze («В единстве — сила» на языке игбо). «Мне хотелось запечатлеть молодых нигерийцев, культуру и традиции народа игбо», — рассказала фотограф Рут Оссай.

Французский модный дом Kenzo был основан в 1970 году японским дизайнером Кензо Такада. Специализируется на выпуске мужской и женской одежды, а также парфюмерии, ювелирных украшений, часов и мебели.