Маколей Калкин «натянул» на себя лицо персонажа из фильма «Один дома»

Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин «натянул» на себя лицо своего персонажа. Изображение средства индивидуальной защиты актер выложил в свой Twitter-аккаунт.

Он опубликовал свое фото, на котором облачился в маску с изображением рта своего персонажа — юного Кевина из фильма «Один дома». «Спасаюсь от COVID тем, что ношу содранную кожу молодого себя. Дети, не забывайте носить маски», — написал Калкин.

Подписчики по-разному оценили жест актера. «Боже, перхоть и седые брови. Что произошло с этим ребенком?», «Моему сыну нужна такая маска, он проецирует эту сцену почти каждый день», «Это худшее, что вы когда-либо делали», — написали они.

В августе 2020 года Калкин отметил свое 40-летие. В этот день актер написал в своем Twitter пост: «Эй, народ! Хотите почувствовать себя старыми? Мне 40. Пожалуйста». За час запись собрала более 80 тысяч ретвитов.