Иван Янковский признался в обмане зрителей секс-сценой с Кристиной Асмус

Российский актер Иван Янковский рассказал о съемках сцен секса в фильме Клима Шипенко «Текст». Об этом он поведал в программе «Кино в деталях». Запись выпуска доступна на YouTube.

В рубрике «Интервью» Янковский признался, что ему было интересно сниматься в кинокартине, и отметил, что они с актрисой Кристиной Асмус выполнили свою работу хорошо и достоверно.

«Хотя все, естественно, понимают, что это обман, ничего не было. Просто мы качественно "развели" всех. Человек должен понимать, что это кино», — сказал артист. Он подчеркнул, что интимная сцена была полностью постановочной.

Фильм «Текст» вышел в 2019 году. После премьеры кинокартины Кристина Асмус, а также ее муж юморист Гарик Харламов подверглись травле со стороны поклонников. По мнению зрителей, замужняя актриса снялась в чересчур откровенных сценах. В октябре 2020 года Асмус и Харламов официально развелись.