Поклонники спровоцировали Кристину Асмус на откровения о личной жизни

Российская актриса Кристина Асмус раскрыла подробности развода с юмористом Гариком Харламовым. На откровения о личной жизни ее спровоцировали в Instagram.

Артистка выложила очередную фотографию в новом образе брюнетки. Подписчики сразу отреагировали на публикацию: «Плохо ей без Харламова», «Не стоило бы с Гариком разводиться. А тем более ребенок общий», «Кристина все поймет, но будет поздно», «Лучше Гарика не найдешь».

Актриса не стала игнорировать комментарии, ответив поклонникам: «Что вы несете? Чужая семья — потемки 100 процентов. Я устала, ушла от мужа и счастлива. Вам посоветовать, как жить и что делать? Я же наверняка лучше знаю».

Однако комментаторы продолжили обвинять Асмус. Ей напомнили о том, что развод — их общее с мужем решение, и обвинили во лжи. Также многие предположили, что она развелась с Харламовым из-за откровенных съемок в фильме «Текст». Актриса, в свою очередь, отметила, что впервые подавала на развод с юмористом задолго до участия в скандальной киноленте.

Асмус написала о разводе с Харламовым 22 июня в Instagram. Она пояснила, что к такому решению супруги пришли давно, около года назад. Аналогичный пост появился на странице Харламова. 29 октября знаменитости официально развелись. Брак расторг мировой суд. Процесс длился четыре месяца, поскольку судья постоянно давал супругам время на примирение.