Американской актрисе и фотомодели Меган Фокс предрекли скорую свадьбу с музыкантом Machine Gun Kelly. Об этом сообщает Entertainment Tonight.

«Machine Gun Kelly точно видит Меган в качестве своей будущей жены. Их друзья 100 процентов увидят, как они обручатся в следующем году», — заявил источник издания.

При этом он отметил, что пока артистка не планирует свадьбу и не думает о точных датах помолвки. «Их отношения становится более прочным, но Меган — человек, который любит держать своих партнеров в напряжении, поэтому в один прекрасный день она может быть очень горячей, а в другой — холодной», — рассказал собеседник.

26 ноября стало известно, что Фокс подала прошение о разводе со звездой сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Брайаном Остином Грином, за которого она вышла замуж в 2010 году. В документах актриса назвала непримиримые разногласия основной причиной развода. Кроме того, она потребовала совместную юридическую и физическую опеку над тремя детьми.

С Machine Gun Kelly Фокс начала встречаться весной. Артистка в одном из интервью призналась, что сразу почувствовала с рэпером родство душ.