Ушедшая от мужа к рэперу Меган Фокс столкнулась с травлей

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс, ушедшая от мужа Брайана Остина к рэперу Machine Gun Kelly, столкнулась с травлей. Об этом она сообщила в интервью Entertainment Tonight.

«По какой-то причине людям нравится называть меня дурой, тщеславной, шлюхой. Это безумие. Я 15 лет была в одних отношениях, понимаете?» — пожаловалась знаменитость.

«Я никогда не стану забивать себе голову тем, что говорят тролли», — добавила артистка. Она отметила, что ее реальность меняется в соответствии с ее собственными убеждениями.

В июне стало известно, что Фокс встречается с хип-хоп-артистом Machine Gun Kelly. Ранее папарацци не раз ловили влюбленных вместе. Сама Фокс в одном из интервью призналась, что сразу почувствовала с Бэйкером родство душ.

От своего бывшего мужа Брайана Остина Меган Фокс ушла только в этом году. В июне сообщалось, что она хотела бросить его и раньше. В тот момент актер был болен и едва мог пошевелить головой. Однако уже через год пара помирилась.