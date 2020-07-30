Меган Фокс закрутила роман с рэпером Machine Gun Kelly

Американская актриса Меган Фокс и рэпер Колсон Бэйкер, более известный как Machine Gun Kelly, закрутили роман. Совместную фотографию музыкант разместил в своем Instagram.

«Я ждал вечность, чтобы найти тебя снова», — подписал публикацию рэпер. Большинство фолловеров в комментариях пожелали паре счастья.

Ранее папарацци не раз ловили влюбленных вместе. Сама Фокс в одном из интервью призналась, что сразу почувствовала с Бэйкером родство душ. «Для меня это чувство сравнимо со вспышкой, когда ваша душа поднимается на такой высокий уровень, что ее можно одновременно разделить между двумя разными телами. Думаю, мы и есть те самые половинки», — призналась тогда актриса.

От своего бывшего мужа Брайана Остина Меган Фокс ушла только в этом году. В июне она призналась, что хотела бросить его и раньше. В тот момент актер был болен и едва мог пошевелить головой. Однако уже через год пара помирилась.