Названа знаменитость с самыми сексуальными стопами

Стопы американской актрисы и фотомодели Меган Фокс признали самыми сексуальными среди знаменитостей. Об этом сообщает The Sun.

Эксперты ресурса WikiFeet, основанного программистом Эли Озером и посвященного красоте женских стоп, рассмотрели ноги 300 тысяч женщин в возрасте от 17 лет и оценили их по шкале «сексуальности» от одного до пяти.

На второе место по привлекательности попали стопы британской актрисы Эммы Уотсон, на третье — певицы Кайли Миноуг. Четвертой стала американская актриса и певица Селена Гомес.

Также в числе обладательниц самых сексуальных ног оказались актрисы Дженнифер Энистон, Мила Кунис и певица Рианна.

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Всего на платформу Эли Озера загружено 3,2 миллиона фотографий. Программист публикует только женские ноги, потому что мужские он считает «уродливыми».

В августе американское модное издание Vogue заявило, что руки певицы Мадонны по-прежнему остаются самыми красивыми в Голливуде. По информации Vogue, Мадонна всегда вела активный образ жизни и много тренировалась с личным инструктором Робертом Парром.

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