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Меган Фокс упрекнула бывшего мужа за попытки выставить ее плохой матерью

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Меган Фокс
Меган Фокс
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс упрекнула бывшего мужа Брайана Остина Грина за попытки выставить ее плохой матерью. Об этом сообщает Vanity Fair.

В честь Хеллоуина артист опубликовал снимок с третьим ребенком от Фокс Джорни Ривером. Его экс-супруга резко отреагировала на фотографию, заявив, что он мог вырезать оттуда изображение сына.

«Вчера я отлично провела Хеллоуин с детьми, но не писала об этом в социальных сетях. Я знаю, ты любишь своих детей. Но я не знаю, почему ты не можешь перестать использовать их для своего Instagram. Ты опьянен попытками выставить меня плохой матерью, которой нет рядом, а себя пытаешься изобразить отцом года», — возмутилась звезда «Трансформеров». Позднее ее бывший супруг удалил фото.

Ранее Фокс рассказала о травле, с которой столкнулась, когда ушла от мужа. «По какой-то причине людям нравится называть меня дурой, тщеславной, шлюхой. Это безумие. Я 15 лет была в одних отношениях, понимаете?» — пожаловалась знаменитость.

В июне стало известно, что Фокс встречается с хип-хоп-артистом Machine Gun Kelly. Ранее папарацци не раз замечали влюбленных вместе.

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