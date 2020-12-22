Муцениеце высказалась о разводе с Прилучным и усомнилась в верности мужчин

Актриса Агата Муцениеце в ходе программы «Честный развод» высказалась о разводе с артистом Павлом Прилучным и усомнилась в верности мужчин. Запись передачи опубликована на YouTube.

Звезда сериала «Закрытая школа» заявила, что наконец-то чувствует себя счастливой после разрыва с бывшим возлюбленным. «Я просыпаюсь каждое утро, радуюсь солнышку, облачкам, природе. Я рада, что живу», — сказала она.

Муцениеце также отметила, что начала анализировать свои прошлые отношения, после чего пришла к выводу, что ей нравилось, когда Прилучный вел себя агрессивно по отношению к окружающим. Она наслаждалась, что актер «немножко хулиган». При этом, когда бывший муж начал проявлять агрессию в ее сторону, актриса «офигела».

Знаменитость призналась, что теперь не спешит снова вступать в брак, так как не хочет снова быть чьей-то супругой. «Я не хочу оказаться женой: мол, вот я уснула, а он давай строчить кому-то», — пояснила она.

Прилучный и Муцениеце официально развелись в июне. В апреле актриса опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии и пьянстве мужа в период самоизоляции. Позднее стало известно, что актер встречается с Мирославой Карпович, известной по сериалу «Папины дочки».