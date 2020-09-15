Агата Муцениеце грубо высказалась о новой девушке Павла Прилучного

Актриса Агата Муцениеце грубо высказалась о новой девушке своего бывшего мужа Павла Прилучного — звезде «Папиных дочек» Мирославе Карпович. Запись интервью опубликована на YouTube-канале «Честный развод».

Артистка заявила, что сумела сохранить хорошие отношения с экс-супругом. «Я с детьми только хорошо общаюсь. Говорю: "Папа хороший, я хорошая, мы просто живем раздельно. Мы стали ругаться, поэтому так решили"», — рассказала Муцениеце.

Ее собеседница, артистка Раиса Рязанова, добавила, что дальше общение с детьми будет зависеть от «вновь приобретенной». «Особи женского пола», — договорила Муцениеце.

Прилучный и Муцениеце официально развелись в июне. В апреле актриса опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии и пьянстве мужа в период самоизоляции.

Позднее стало известно, что актер встречается с Мирославой Карпович. Позднее поклонники Муцениеце начали писать ей угрозы в социальных сетях. «С годами я стала мудрой и не обращаю внимание на хейт. Самое интересное, что всю пандемию я старалась, публиковала посты, и на меня подписалось только десять тысяч человек. После того как возникла эта шумиха, на меня подписалось куда больше людей. То есть мне для этого не пришлось ничего делать», — отреагировала Карпович.