Прилучный находился в любовных отношениях сразу с тремя актрисами

Актер Павел Прилучный, находясь в браке с актрисой Агатой Муцениеце, одновременно встречался с двумя другими артистками — Мирославой Карпович и Юлией Франц. О его любовных отношениях «Комсомольской правде» рассказала соседка актера по загородному поселку.

Материалы по теме В одной лодке Что вытворяют звезды в самоизоляции и почему их за это ненавидят Налей и отойди Что творят российские звезды на карантине: публичные скандалы, пьянство и насилие

«Начались съемки фильма "Тень звезды", где Прилучный сыграл рэпера. На съемочной площадке с Павлом принялась флиртовать его коллега — звезда фильма "Гоголь" Юлия Франц. И он стал встречаться параллельно и с ней, и с Карпович», — рассказала собеседница газеты.

Отмечается, что Франц «в какой-то момент утомилась от "четырехугольника" и сама ретировалась из этих странных отношений».

В июле один из артистов, играющих вместе с актером Павлом Прилучным и звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович в спектакле «Косметика врага», рассказал, как развивался роман пары.

В конце февраля стало известно, что Прилучный разводится со своей супругой Агатой Муцениеце. В апреле она опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии мужа и его алкоголизме в период самоизоляции.