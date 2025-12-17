Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:50, 17 декабря 2025Интернет и СМИ

В Роскомнадзоре сделали заявление о Roblox

Роскомнадзор: Заблокированная в России игра Roblox готова устранить нарушения
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: mitagalihs / Shutterstock / Fotodom  

Популярная игра Roblox, заблокированная в России, сообщила о готовности устранить нарушения. Такое заявление о платформе сделали в Роскомнадзоре, публикация доступна на сайте ведомства.

Отмечается, что руководство Roblox обратилось в Роскомнадзор и выразило готовность поэтапно привести свою работу в России в соответствие с требованиями закона. Как подчеркнули в ведомстве, в компании признали, что недостаточно обеспечивали модерацию контента и безопасность чатов.

«Если это не только заявление, но и реальная готовность платформы изменить свое отношение к обеспечению безопасности детей в сети "Интернет", то Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой, как и с любым другим сервисом, соблюдающим российское законодательство», — заявили в Роскомнадзоре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о готовности изменить темп СВО

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Резкое похудение оказалось смертельно опасно

    На Украине понадеялись на чудо для перемирия с Россией

    Ивлеева похвасталась подарком от мужа за четыре миллиона рублей

    Россиян призвали срочно полить новогоднюю ель раствором аспирина

    Белоусов назвал долю спасенных после ранения на поле боя участников СВО

    На Украине заявили о незавидном положении Зеленского из-за переговоров

    В Роскомнадзоре сделали заявление о Roblox

    Находящимся в Таиланде россиянам сделали важное предупреждение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok