В Роскомнадзоре сделали заявление о Roblox

Роскомнадзор: Заблокированная в России игра Roblox готова устранить нарушения

Популярная игра Roblox, заблокированная в России, сообщила о готовности устранить нарушения. Такое заявление о платформе сделали в Роскомнадзоре, публикация доступна на сайте ведомства.

Отмечается, что руководство Roblox обратилось в Роскомнадзор и выразило готовность поэтапно привести свою работу в России в соответствие с требованиями закона. Как подчеркнули в ведомстве, в компании признали, что недостаточно обеспечивали модерацию контента и безопасность чатов.

«Если это не только заявление, но и реальная готовность платформы изменить свое отношение к обеспечению безопасности детей в сети "Интернет", то Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой, как и с любым другим сервисом, соблюдающим российское законодательство», — заявили в Роскомнадзоре.