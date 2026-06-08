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09:36, 8 июня 2026Путешествия

Авиакатастрофа с самолетом в Доминикане унесла жизни двух человек и попала на видео

Частный самолет потерпел крушение в аэропорту Ла-Романы в Доминикане
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)
СюжетАварийная посадка самолета

Частный самолет потерпел крушение в аэропорту Доминиканы и попал на видео очевидцев. Об этом сообщила газета La Nacion.

Инцидент произошел 7 июня с зарегистрированным в США воздушным судном, которое вылетело из Пуэрто-Рико и направлялось в Хьюстон, США. На борту находились два человека — командир воздушного судна и второй пилот, пассажиров не было.

По пути следования пилоты запросили аварийную посадку из-за технической неисправности. Самолет направили в авиагавань Ла-Романы. На опубликованных в сети кадрах борт врезается носом в землю и загорается. Авиакатастрофа унесла жизни пилотов.

На данный момент Доминиканский институт гражданской авиации совместно с коллегами из США проводят расследование происшествия.

Ранее два человека не выжили при падении легкомоторного самолета на дом в США. В жилом здании находилась семья из четырех человек.

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